Стало известно о состоянии доставленных в Москву раненых в Керчи

Директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Вишневского Амиран Ревишвили рассказал о состоянии двух пациентов, доставленных в Москву после стрельбы и взрыва в керченском политехническом колледже.

Ревишвили сообщил, что ночью были прооперированы две женщины, пострадавшие в колледже в Керчи, передает ТАСС.

«Они сейчас в реанимации обе, пока на вентиляции [легких]. Состояние стабильное – тяжелое, но стабильное», – рассказал директор медицинского центра.

Он уточнил, что у одной женщины осколочные ранения живота, проникающие ранения печени и кишечника, повреждения сосудов. Вторую женщину доставили в Москву со сложными переломами ног и осколочными ранениями.

Ревишвили отметил, что основная задача сейчас – вывести пациенток из тяжелого состояния.

«Состояние травматического шока. В принципе, максимальное количество осколков убрано, восстановлены все основные жизнеобеспечивающие функции органов, сосуды», – пояснил директор медицинского центра.

Накануне министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о тяжелом состоянии доставленных в Москву пострадавших во время стрельбы и взрыва в керченском политехническом колледже.