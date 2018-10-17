Президенты России и Египта изменили планы после теракта в Керчи

Переговоры президентов России и Египта Владимира Путина и Абделя Фаттаха ас-Сиси в расширенном формате отменены после взрыва в Керчи.

«Да, отменили. Планируемый ранее обед тоже под вопросом», – сказал РИА «Новости» источник в делегации.

Переговоры президентов проходят в Сочи. Ас-Сиси планировал поговорить с Путиным о восстановлении прямого авиасообщения между странами и возобновления турпотока из России.

Ранее во вторник в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв. Число жертв достигло 18 человек, около 50 ранены. СК возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что подозреваемый в совершении теракта в колледже в Керчи покончил с собой.

В Крыму усилены меры безопасности. В регионе будет объявлен трехдневный траур.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская называла теракт в колледже в Керчи позорным и гнусным преступлением.