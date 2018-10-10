Европа задумалась о пересмотре отношений с Россией

Европейские страны начали задумываться о необходимости строительства собственной системы безопасности и укреплении отношений с Москвой, пишет обозреватель испанской газеты El Pais Карлос Ярнос.

Обозреватель считает, что поворотным моментом стал инцидент с запуском ракеты испанским истребителем в небе над Эстонией недалеко от российской границы, что могло привести к новому конфликту. Это заставило Брюссель задуматься о сокращении полетов самолетов НАТО у российской границы и о том, не пришло ли время перестать считать Москву «врагом» и начать рассматривать ее как союзника, передает РИА «Новости».

Ярноса отмечает, что основной причиной нестабильности между Москвой и НАТО стало восприятие Вашингтоном России в качестве главной угрозы своей безопасности. Кроме того, важную роль сыграли страны Восточной Европы, просивший НАТО укрепить границы якобы для сдерживания «российской агрессии». Такое восприятие США России было привито и остальным странам Европы и мешало им развивать с Москвой добрососедские связи, пишет обозреватель.

Но, как отмечает Ярнос, «стратегии, альянсы и угрозы меняются». Главной причиной этого стало президентство в США Дональда Трампа, который поддерживает выход Великобритании из ЕС, вышел из ядерной сделки с Ираном, и сделал США ненадежным союзником в глазах Европы. Кроме того, американский лидер сблизился с президентом России Владимиром Путиным, заставив испугаться Европу, что она перестанет играть важную роль в решении мировых вопросов. Все это укрепило европейские тенденции к сближению с Москвой, которая к тому же является и крупнейшим поставщиком энергоносителей.

При этом, как отмечает обозреватель, первым, кто выступил за сближение с Москвой, стал президент Франции Эммануэль Макрон, который публично призвал пересмотреть последствия окончания холодной войны и обеспечить равновесие в Европе.

Ярнос подчеркивает, что за последний год Европа в вопросе создания собственной системы безопасности продвинулась дальше, чем за предыдущие 60 лет. При этом, одним из первых последствий ее создания станет принятие России «как соседа, партнера, потенциального союзника, а не врага».