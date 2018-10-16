Военный самолет рухнул в Саудовской Аравии

На северо-западе Саудовской Аравии потерпел крушение самолет королевских военно-воздушных сил, сообщил источник в министерстве обороны.

Учебный самолет Hawk упал в понедельник днем во время совершения тренировочного полета, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство новостей SPA.

Экипаж самолета погиб.

Причина происшествия устанавливается. Начато расследование.

Напомним, 5 октября истребитель Летно-исследовательского института им. Громова разбился в Московской области. Пилоты при крушении уводили самолет от жилых домов.