Появились данные о причинах награждения избитого футболистами чиновника

Президент России Владимир Путин наградил избитого футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым чиновника за работу над проектом президентского кортежа.

Telegram-канал Mash сообщает, что с 2013 года департамент Пака занимался проектом кортежа Путина и его служебного автомобиля Aurus-41231SB «Сенат». Впервые на этом автомобиле глава государства проехал во время инаугурации в мае, но наградили чиновника только сейчас, подчеркивается в сообщении.

Ранее Путин вручил награды директору департамента Минпромторга Денису Паку и гендиректору ФГУП «НАМИ» Сергею Гайсину. Оба чиновника были награждены «за большой вклад в реализацию проекта «Единая модульная платформа».

На прошлой неделе Кокорин и Мамаев в кафе напали на Пака и Гайсина. Впоследствии футболистов доставили в СИЗО «Бутырка» по делу о хулиганстве.