Умер режиссер Степан Пучинян

Советский и российский кинорежиссер Степан Пучинян скончался на 91-м году жизни, сообщает Союз кинематографистов.

«На 91-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, народного артиста России, режиссера игрового кино Степана Филипповича Пучиняна», – сообщается на сайте объединения.

В режиссерской карьере Пучиняна такие картины, как «Повесть о чекисте», «Схватка», «Самый красивый конь», «Гангстеры в океане», «День свадьбы придется уточнить» и т.д.

В 1950 году Пучинян окончил экономический факультет ВГИКа, в 1966-м – режиссерский. Работал на студии им. Максима Горького, в 1968 году там же стал режиссером-постановщиком.

У кинематографиста есть ряд наград: Орден Петра Великого II степени и I степени, Орден почета.