Врио губернатора Приморья предложил вернуть прямые выборы мэра

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко внес на рассмотрение краевого законодательного собрания законопроект, предполагающий возвращение прямых выборов в муниципалитетах и городах региона, сообщила пресс-секретарь главы региона Дарья Сметанина.

«Этот законопроект внесен сегодня в парламент», – сказала Сметанина, передает РИА «Новости».

Проект должен пройти обсуждение в комитете по региональной политике, его ближайшее заседание пройдет во вторник. Впрочем, вероятно, в этот день данный вопрос рассмотрен не будет.

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко с 12 октября ушел в отставку по собственному желанию. Он отметил, что «есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации». Дума Владивостока 16 октября рассмотрит вопрос назначения конкурсной процедуры выбора мэра.

По действующему законодательству выбрать нового мэра депутаты должны до конца года. Дума Владивостока сформирует конкурсную комиссию из восьми человек, в которую войдут на паритетных началах четыре назначенных ею члена и четыре – от главы Приморского края. По результатам конкурса комиссия представит на рассмотрение думы Владивостока не менее двух кандидатов.