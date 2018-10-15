Врио губернатора Приморья предложил вернуть прямые выборы мэра

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15 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 09:46  |  vz.ru
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В переговорах России и Белоруссии не решен ключевой вопрос

Переговоры России и Белоруссии еще не окончены Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Россия и Белоруссия пошли друг другу на уступки, решив ряд накопившихся нефтяных проблем. Продавать себе в ущерб бензин и дизтопливо Москва больше не будет. Однако урегулирование ключевой нефтяной проблемы соседям еще только предстоит. Как партнеры решат вопрос с компенсациями от налогового маневра?  Подробности...
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Новые санкции по химоружию напомнили сталинские времена

ЕС подготовил санкции по химоружиюФото: Henry Nicholls/Reuter
Европа обещает уже в понедельник утвердить новые санкции в связи с применением химоружия в Сирии и британском Солсбери. Подменой доказательств, обвинениями и санкциями уже никого не удивить. Зачем Запад ставит Россию и Сирию в один ряд нарушителей применения химического оружия? И стоит ли бояться новых ограничений? Подробности...
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Кто прав в споре о границе между Ингушетией и Чечней

Республиканские власти не намерены разгонять проходящий на главной площади Магаса митингФото: Юрий Васильев
Более недели в Магасе – столице Ингушетии – продолжается санкционированный митинг протеста. Повод – соглашение глав Ингушетии и Чечни об установлении границ между этими субъектами Федерации. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побеседовал и с митингующими, и с руководством республик и выяснил, есть ли у митингующих основания для протеста. Подробности...
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Должна ли Россия бояться «пяти глаз»

Внимание даже новозеландской разведки все больше переключается на РоссиюФото: Marcos Brindicci/Reuters
Одно из крупнейших в мире объединений спецслужб «Пять глаз» – англосаксонская организация во главе с США – усиливает свое внимание по отношению к Китаю и России. Что представляет собой эта организация, чем занимается – и какую угрозу она могла бы нести безопасности нашей страны? Подробности...
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Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
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Тарас Шевченко будет декоммунизирован

Виталий Саутёнков, депутат Одесского областного совета VII созыва
Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус: выясняется, что в список запрещенной литературы попадает не только почти вся проза, но и множество стихотворений Тараса Шевченко, который оказывается всех их написал на «мове агрессора». Подробности...

Прекрасный русский мальчик Достоевского

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
От Чернышевского хотелось спать, а Писарев был свой – про свободу, про говорение дерзостей. Теперь таких почти не делают. Последний выпуск, говорят, был во времена «Кино» и алюминиевых огурцов. Подробности...
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Возможна ли в России старость в радость

Антон Крылов, журналист
Отдать отца или мать в «богадельню» – это почти то же самое, что сдать в детдом родного ребенка. Пойти на это можно только в ситуации нестерпимой нужды. Но даже в этом случае «отказника» осудят все, кто узнает. Подробности...
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    Откажутся ли вооруженные силы от легендарной шапки-ушанки

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    Как Кокорин и Мамаев расплатятся за побоище

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    Как сильно Россия зависит от доллара

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      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
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      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
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      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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        Как государство должно наказать футболистов Кокорина и Мамаева?
        • Максимально жестко из предусмотренного законом

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        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

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          Врио губернатора Приморья предложил вернуть прямые выборы мэра

          15 октября 2018, 08:50

          Текст: Алина Назарова

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          Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко внес на рассмотрение краевого законодательного собрания законопроект, предполагающий возвращение прямых выборов в муниципалитетах и городах региона, сообщила пресс-секретарь главы региона Дарья Сметанина.

          «Этот законопроект внесен сегодня в парламент», – сказала Сметанина, передает РИА «Новости».

          Проект должен пройти обсуждение в комитете по региональной политике, его ближайшее заседание пройдет во вторник. Впрочем, вероятно, в этот день данный вопрос рассмотрен не будет.

          Мэр Владивостока Виталий Веркеенко с 12 октября ушел в отставку по собственному желанию. Он отметил, что «есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации». Дума Владивостока 16 октября рассмотрит вопрос назначения конкурсной процедуры выбора мэра.

          По действующему законодательству выбрать нового мэра депутаты должны до конца года. Дума Владивостока сформирует конкурсную комиссию из восьми человек, в которую войдут на паритетных началах четыре назначенных ею члена и четыре – от главы Приморского края. По результатам конкурса комиссия представит на рассмотрение думы Владивостока не менее двух кандидатов.


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