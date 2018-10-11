Знаменитости призвали россиян выбирать новые имена для аэропортов

Российские артисты и музыканты поддержали идею о присвоении аэропортам дополнительных имен, связанных с выдающимися соотечественниками.

Народный артист России, актер театра «Современник» Валентин Гафт заявил НСН, что следует серьезно подойти к выбору, предложенному на всероссийском конкурсе.

«Я считаю, что это недурная вещь. Люди хотят хоть каким-то способом еще раз подтвердить свою любовь к великим. Это неплохо, просто к этому надо привыкнуть. Но тут подумать надо. Ведь и звучание имеет значение! Хорошо, если эта фамилия будет не только национальная, относящаяся к России, но и чтобы в это название вкладывалось что-то еще. Надо решать так, чтобы потом не надо было исправлять ничего. К этому надо серьезно подойти», – сказал Гафт.

Саксофонист Игорь Бутман выразил одобрение по поводу предложения о новых именах, отметив, что больших сложностей с путаницей не будет.

«Инициатива хорошая, необходимо увековечивать память наших героев. Мне ближе имена композиторов – Чайковского, Рахманинова, Римского-Корсакова. Путаницы быть не должно, все привыкнут. Люди порой забывают такие вещи, о которых нельзя забывать. Так что привыкнут и к новым названиям аэропортов, но уже в зависимости от того, в честь кого назовут. Тем более если это будет решаться в конкурсе», – отметил Бутман.

Пианист Денис Мацуев поддержал конкурс и рассказал, на что еще, помимо увековечивания имен великих россиян, следует обратить внимание организаторам акции.

«Безусловно, предложение занимательное, потому что в наших регионах жили выдающиеся люди. И память о них должна сохраняться, эта традиция существует во многих странах мира. Но помимо присвоения имен, я бы обратил внимание на состояние взлетно-посадочных полос. На мой взгляд, это гораздо важнее, чем имя, хотя идея, по-моему, замечательная. Потому что иногда ты прилетаешь в какую-то канаву», – сказал он.

«Поэтому, я бы посмотрел в первую очередь на качество, которое, безусловно, меняется в лучшую сторону, особенно в контексте ЧМ, который прошел. Благодаря ему мы имеем теперь суперсовременные аэропорты в тех городах, которые его принимали, да и не только. В Красноярске, например, блистательный новый аэропорт. Надеюсь, что и в моем родном Иркутске будет такой. А присвоение имен – почему нет? Самолетам уже присвоили, в «Аэрофлоте», скажем. И то, что голосование будет всероссийским, это самое правильное решение», – добавил Мацуев.

Пианист также предложил увековечить таким образом имя великого русского музыканта и композитора Мстислава Ростраповича.

«Если мы говорим, скажем, об Оренбурге, то там аэропорту, безусловно, стоит присвоить имя Мстислава Леопольдовича Ростроповича. Это гениальный музыкант, который прожил свои юные годы в Оренбурге и начинал свой творческий путь именно там. И сам бог велел обратить внимание на этого уникального музыканта», – отметил Мацуев.

Народный артист России Михаил Боярский поддержал идею и заявил, что российская земля богата великими именами, которые могут украсить названия аэропортов.

«Идея хорошая. У нас много выдающихся людей. Я в этом участия принимать не буду, но думаю, что это имеет право на существование. Потому что просто безликое название аэропорта менее интересно, чем когда оно будет посвящено какому-то прославленному человеку», – подчеркнул он.

Учитывая обилие достойных кандидатов, 45 аэропортов может не хватить, чтобы отметить всех выдающихся деятелей, отметил в беседе с НСН генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», член попечительского совета «Фонда кино» Карен Шахназаров.

«Надо сказать, что наша история богата именами замечательных деятелей культуры и науки, военачальников, крупных государственных деятелей. Надо еще строить новые аэропорты, чтобы все наши достойные соотечественники так или иначе были увековечены на них. Одних писателей сколько: Толстой, Гоголь, Пушкин, Лермонтов, Блок, Есенин, Булгаков. Ученых: Менделеев, Лобачевский, Королев... С этой точки зрения, все у нас в порядке», – сказал Шахназаров.

«Я считаю, что это хорошая инициатива, потому что все равно это какая-то память. Главное, люди посмотрят, что там аэропорт, например, имени Сурикова, глядишь и вспомнят, что был такой выдающийся русский художник Василий Суриков. Глядишь, и посмотрят его картины, заинтересуются, прочитают что-нибудь в интернете. Так что, я считаю, что это правильная инициатива, и наши граждане найдут достойных кандидатов для названия», – добавил кинорежиссер.



Помимо присвоения аэропортам имен выдающихся россиян, в воздушных гаванях можно было бы организовывать посвященные им экспозиции, заметил музыкант Алексей Кортнев. По его словам, имена великих соотечественников в названии аэропортов добавят позитива путешествиям.

Конкурс «Великие имена России» будет проходить в четыре этапа. На первом этапе с 11 по 21 октября пройдут публичные слушания в регионах, на которых определят список имен, предложенных для голосования. С 22 по 28 октября будут составлены лонг-листы, где каждый россиянин сможет не только выбрать достойное с его точки зрения имя, но и предложить свой вариант.

Затем путем опросов общественного мнения с 29 октября по 7 ноября будут отобраны тройки-лидеры имен для каждого аэропорта, из которых уже сделают окончательный выбор в финале с 8 по 30 ноября. Результаты голосования объявят 5 декабря, а новые имена 45 крупнейших аэропортов России получат уже в 2019 году.