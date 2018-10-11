Знаменитости призвали россиян выбирать новые имена для аэропортов

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11 октября, четверг  |  Последнее обновление — 21:32  |  vz.ru
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Новая нефтяная валюта призвана заменить доллар

В борьбе с долларом США все средства хорошиФото: Jochen Eckel/picture alliance/Global Look Press
Ускорить отказ от доллара при экспортных расчетах могут помочь современные технологии цифровой экономики. Появилась идея воспользоваться столь тесной дружбой России с ОПЕК и вместе создать сильную нефтяную криптовалюту, за которую и продавать свое сырье. Это утопия или реальная альтернатива нефтедолларам? Подробности...
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Ингушских депутатов шантажируют из-за границы с Чечней

Митинги на площади перед парламентом Ингушетии пока продолжаются, но число их участников все меньшеФото: Владимир Смирнов/ТАСС
В Ингушетии продолжаются протесты по поводу соглашения об определении административных границ с Чеченской Республикой. Самой большой интригой стало голосование региональных депутатов, часть из которых сначала голосовала за определение границ, а потом поменяла свое решение. В адрес других поступают угрозы, их пытаются подкупить. Что происходит в региональном парламенте? Подробности...
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Почему легендарному советскому пистолету ищут замену

Легендарный пистолет Макарова давно нуждается в заменеФото: Виталий Аньков/РИА Новости
Очередное заявление о разработке «пистолета, который должен заменить пистолет Макарова», прозвучало от одного из уважаемых оружейных бюро. Неудивительно – речь идет о крупнейшем военном заказе. Каковы достоинства и недостатки легендарного ПМ, почему его необходимо менять и кто претендует на его место? Подробности...
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Кто заменит Никки Хейли в ООН

У каждого из возможных сменщиков Хейли есть свои сильные стороныФото: Ron Sachs, Christian Charisius/DPA,
Jacquelyn Martin/AP/ТАСС
На место объявившей о своей отставке с должности постпреда США при ООН Никки Хейли Дональд Трамп рассматривает несколько кандидатур. Наиболее подходящей на эту должность он назвал свою дочь Иванку, которая уже успела ответить отцу. Кроме того, на пост претендуют посол-гомосексуалист и топ-менеджер корпорации Goldman Sachs. У кого наибольшие шансы на важный пост? Подробности...
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Система САС второй раз спасла жизни космонавтов

Российская аварийная система спасения в очередной раз доказывает свою эффективностьФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
В четверг при старте корабля «Союз» с новым экипажем МКС произошла авария ракеты-носителя. Названа предварительная причина ЧП. На борту находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Аварийная посадка произошла в Казахстане. Члены экипажа выжили благодаря уникальной системе аварийного спасения САС, 35 лет назад уже спасшей жизни советских космонавтов. Подробности...
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Почему водка в России больше, чем напиток

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Доступной для русского народа водка стала с началом импорта дешевого немецкого картофельного спирта. От этого один шаг до конспирологии, столь любезной нашему человеку, особенно – под ту самую водку. Подробности...
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Отмена «ятя» и «фиты» стала трагедией для русского языка

Егор Холмогоров, Публицист
Большевики, как и Петр Великий, руководствовались не стремлением открыть дорогу к знаниям, а стремлением перекрыть ее. Пролетарии должны были испытывать физический дискомфорт от старых книг. Подробности...
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Россия демонстрирует новую тактику работы в горячих точках

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Феномен наблюдается отчетливый: Запад все чаще проигрывает России, которая обладает существенно меньшими ресурсами и при этом умудряется успешно действовать сразу по нескольким направлениям. Разгадка проста. Подробности...
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          Знаменитости призвали россиян выбирать новые имена для аэропортов

          11 октября 2018, 19:50

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          Российские артисты и музыканты поддержали идею о присвоении аэропортам дополнительных имен, связанных с выдающимися соотечественниками.

          Народный артист России, актер театра «Современник» Валентин Гафт заявил НСН, что следует серьезно подойти к выбору, предложенному на всероссийском конкурсе.

           «Я считаю, что это недурная вещь. Люди хотят хоть каким-то способом еще раз подтвердить свою любовь к великим. Это неплохо, просто к этому надо привыкнуть. Но тут подумать надо. Ведь и звучание имеет значение! Хорошо, если эта фамилия будет не только национальная, относящаяся к России, но и чтобы в это название вкладывалось что-то еще. Надо решать так, чтобы потом не надо было исправлять ничего. К этому надо серьезно подойти», – сказал Гафт.

          Саксофонист Игорь Бутман выразил одобрение по поводу предложения о новых именах, отметив, что больших сложностей с путаницей не будет.

          «Инициатива хорошая, необходимо увековечивать память наших героев. Мне ближе имена композиторов – Чайковского, Рахманинова, Римского-Корсакова. Путаницы быть не должно, все привыкнут. Люди порой забывают такие вещи, о которых нельзя забывать. Так что привыкнут и к новым названиям аэропортов, но уже в зависимости от того, в честь кого назовут. Тем более если это будет решаться в конкурсе», – отметил Бутман.

          Пианист Денис Мацуев поддержал конкурс и рассказал, на что еще, помимо увековечивания имен великих россиян, следует обратить внимание организаторам акции.

          «Безусловно, предложение занимательное, потому что в наших регионах жили выдающиеся люди. И память о них должна сохраняться, эта традиция существует во многих странах мира. Но помимо присвоения имен, я бы обратил внимание на состояние взлетно-посадочных полос. На мой взгляд, это гораздо важнее, чем имя, хотя идея, по-моему, замечательная. Потому что иногда ты прилетаешь в какую-то канаву», – сказал он.

          «Поэтому, я бы посмотрел в первую очередь на качество, которое, безусловно, меняется в лучшую сторону, особенно в контексте ЧМ, который прошел. Благодаря ему мы имеем теперь суперсовременные аэропорты в тех городах, которые его принимали, да и не только. В Красноярске, например, блистательный новый аэропорт. Надеюсь, что и в моем родном Иркутске будет такой. А присвоение имен – почему нет? Самолетам уже присвоили, в «Аэрофлоте», скажем. И то, что голосование будет всероссийским, это самое правильное решение», – добавил Мацуев.

          Пианист также предложил увековечить таким образом имя великого русского музыканта и композитора Мстислава Ростраповича.

          «Если мы говорим, скажем, об Оренбурге, то там аэропорту, безусловно, стоит присвоить имя Мстислава Леопольдовича Ростроповича. Это гениальный музыкант, который прожил свои юные годы в Оренбурге и начинал свой творческий путь именно там. И сам бог велел обратить внимание на этого уникального музыканта», – отметил Мацуев.

          Народный артист России Михаил Боярский поддержал идею и заявил, что российская земля богата великими именами, которые могут украсить названия аэропортов.

          «Идея хорошая. У нас много выдающихся людей. Я в этом участия принимать не буду, но думаю, что это имеет право на существование. Потому что просто безликое название аэропорта менее интересно, чем когда оно будет посвящено какому-то прославленному человеку», – подчеркнул он.

          Учитывая обилие достойных кандидатов, 45 аэропортов может не хватить, чтобы отметить всех выдающихся деятелей, отметил в беседе с НСН генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», член попечительского совета «Фонда кино» Карен Шахназаров.

           «Надо сказать, что наша история богата именами замечательных деятелей культуры и науки, военачальников, крупных государственных деятелей. Надо еще строить новые аэропорты, чтобы все наши достойные соотечественники так или иначе были увековечены на них. Одних писателей сколько: Толстой, Гоголь, Пушкин, Лермонтов, Блок, Есенин, Булгаков. Ученых: Менделеев, Лобачевский, Королев... С этой точки зрения, все у нас в порядке», – сказал Шахназаров.

          «Я считаю, что это хорошая инициатива, потому что все равно это какая-то память. Главное, люди посмотрят, что там аэропорт, например, имени Сурикова, глядишь и вспомнят, что был такой выдающийся русский художник Василий Суриков. Глядишь, и посмотрят его картины, заинтересуются, прочитают что-нибудь в интернете. Так что, я считаю, что это правильная инициатива, и наши граждане найдут достойных кандидатов для названия», – добавил кинорежиссер.

          Помимо присвоения аэропортам имен выдающихся россиян, в воздушных гаванях можно было бы организовывать посвященные им экспозиции, заметил музыкант Алексей Кортнев. По его словам, имена великих соотечественников в названии аэропортов добавят позитива путешествиям. 

          Конкурс «Великие имена России» будет проходить в четыре этапа. На первом этапе с 11 по 21 октября пройдут публичные слушания в регионах, на которых определят список имен, предложенных для голосования. С 22 по 28 октября будут составлены лонг-листы, где каждый россиянин сможет не только выбрать достойное с его точки зрения имя, но и предложить свой вариант.

          Затем путем опросов общественного мнения с 29 октября по 7 ноября будут отобраны тройки-лидеры имен для каждого аэропорта, из которых уже сделают окончательный выбор в финале с 8 по 30 ноября. Результаты голосования объявят 5 декабря, а новые имена 45 крупнейших аэропортов России получат уже в 2019 году.


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