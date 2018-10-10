Эксперт пояснил, по какой схеме Фанар может признать украинских раскольников

Сообщение о том, что Константинопольский патриархат признал каноничными раскольников из «Киевского патриархата», нуждается в проверке. Но полностью исключать такой недружественный шаг нельзя, ведь были прецеденты, – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по межцерковным отношениям Максим Клименко.

«Ресурсу, который себя величает «агентством церковной информации «Ромфеа», я бы не стал доверять», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по отношениям РПЦ с греческими церквями Максим Клименко. Надо подождать и перепроверить, уверен он.

Напомним, в четверг источник агентства «Ромфеа» «подтвердил решение» о предоставлении так называемым УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви статуса каноничных церквей. Напомним, что единственной признанной в православном мире церковью на Украине остается УПЦ Московского патриархата во главе с митрополитом Онуфрием.

«Я знаю людей, которые стоят за этим агентством, это люди крайне непрофессиональные с журналистской точки зрения. Они могут запустить фейк сознательно или несознательно, их компетенция оставляет желать лучшего», – подчеркнул Клименко.

Ранее в четверг, со ссылкой на пресс-секретаря «Киевского патриархата» Евстратия Зорю появились сообщения: Константинополь снял введенную Московским патриархатом анафему с самозваного «патриарха Киевского» Филарета. «Это маловероятно, что не лично главы «КП» и «УАПЦ» Филарет и Макарий, а возглавляемые ими церковные структуры приняты в каноническое общение», – подчеркнул Клименко.

При этом он признает: нельзя исключить, что Фанар (как, по местонахождению резиденции патриарха, часто именуют Константинопольский патриархат) решился на такой шаг.

«Дело в том, что были прецеденты», – пояснил эксперт. Первый пример – по похожей схеме Константинополь еще в 1930-е годы принял в общение самопровозглашенную церковную структуру, которая возникла на территории США из эмигрантов – украинцев и русинов. Эти мигранты решили перейти из униатства в православие. «Они образовали свою группу – церковью это нельзя назвать, – и никем не признанную псевдо-иерархию», – пояснил Клименко.

Тогдашний представитель Константинопольской церкви в США, будущий Вселенский патриарх Афинагор, просто «перерукоположил» (то есть как бы заново ввел в епископский сан) этих епископов-самосвятов. «С тех пор эта структура, Украинская православная церковь в США, входит в Константинопольский патриархат на правах автономии», – рассказал Клименко.

Второй прецедент: «По такой же схеме уже в 1990-е годы нынешний патриарх Варфоломей принял в общение раскольничьи (с нашей, и в целом с канонической точки зрения) украинские структуры, которые перебрались на Запад после Второй мировой войны».

«Во время немецко-фашистской оккупации они были как-то структурированы на территориях Украины и Польши. Позже их представители мигрировали в американскую зону оккупации, а в конце 1940-х годов перебрались в США и Канаду вместе со своей паствой. Там были и те, кого мы называем бандеровцами, и сотрудничавшие с немцами, и те, кто просто не хотел идти под сталинский режим», – пояснил Клименко. Эти эмигрировавшие священники создали две структуры – «УПЦ в США» и «УПЦ в Канаде», которые долгое время никто не признавал.

«Но в начале 1990-х они обратились к только что избранному патриарху Варфоломею с просьбой принять их к себе, – рассказал эксперт. – Точно также: собрался Синод, было принято решение – и более 300 тысяч верующих, 200 с лишним приходов в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и даже Европе присоединились с Константинопольскому патриархату». Здесь важно то, что именно к этой части украинских священников относятся те самые два экзарха, которых Варфоломей отправил из Америки и Канады на Украину, и которые в последние дни отчитывались в проделанной работе на заседании Синода.

«Прецедент есть, и есть некая схема», – приходит к заключению Клименко.