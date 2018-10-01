Цена на нефть Brent достигла 84 долларов впервые за четыре года

Стоимость нефти марки Brent в понедельник вечером превысила 84 доллара за баррель впервые с 10 ноября 2014 года.

По данным на 18.36 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 1,61%, до 84,05 доллара за баррель, передает РИА «Новости». Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 1,49%, до 74,36 доллара за баррель.

В пятницу нефть подорожала на опасениях из-за санкций против Ирана. Ранее Иран заявил о реальности перекрытия акватории Персидского залива в случае продолжения попыток ограничить экспорт иранской нефти со стороны Вашингтона.