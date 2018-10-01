Российские миллиардеры с начала года разбогатели на 18,4 млрд долларов

За январь-сентябрь совокупное состояние богатейших россиян увеличилось на 18 млрд 422 млн долларов, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Лидером второй месяц подряд среди россиян оказался совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. Его состояние выросло с начала года на 4,93 млрд долларов, до 21,6 млрд долларов. На втором месте бенефициар НЛМК Владимир Лисин, его состояние – 20,6 млрд долларов, больше, чем в начале года на 2,55 млрд долларов. На третье место опустился основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, его состояние – 20,2 млрд долларов, оно увеличилось на 491 млн долларов, передает РИА «Новости».

На четвертом месте один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин. Он потерял 144 млн долларов, состояние уменьшилось до 18,8 млрд долларов. На пятом месте – совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, его капитал увеличился на 4,28 млрд, до 16,9 млрд долларов.

На шестом месте крупнейший бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко (16,4 млрд долларов). На седьмом – владелец долей в «Новатэке» и «Сибуре» Геннадий Тимченко (15,8 млрд долларов), на восьмом – основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг (15 млрд долларов), на девятом Роман Абрамович (Evraz), у которого 14,7 млрд долларов.

Десятку замыкает Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон», Mail.ru), его капитал составляет 14,5 млрд долларов.

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли. В рейтинге BBI 500 богатейших людей мира, среди них 23 человека из России.