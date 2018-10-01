Премьер Малайзии пошутил о повышении пенсионного возраста

Пенсионный возраст в Малайзии повышен до 95 лет, пошутил 93-летний премьер-министр страны Махатхир Мохамад.

«Возраст выхода на пенсию в Малайзии теперь 95 лет. Я надеюсь дотянуть до своей пенсии», – цитирует Мохамада РИА «Новости» со ссылкой на издание The Star.

Он добавил, что не будет «долго засиживаться» на своем месте.

Премьер выступил в Британии на собрании соотечественников, которые встретили его заявление смехом.

Мохамад отметил, что именно работа помогает ему в его возрасте сохранять активность. «Болезни убивают, работа не убивает. Постоянно упражнять нужно не только мышцы, но и мозг», – пояснил он.

В Малайзии пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 лет, обсуждается возможность его увеличения до 62 лет.

В начале сентября премьер-министр Японии Синдзо Абэ предлагал гражданам страны возможность получить право на более высокие выплаты при отсрочке выхода на пенсию до 70 лет.