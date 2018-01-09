На штабе Собчак в Петербурге оставили антисемитскую надпись

В Петербурге на штабе телеведущей и кандидата в президенты России Ксении Собчак неизвестные нанесли антисемитские граффити, сообщил блогер Рустем Адагамов.

«Ночью в Петербурге вот этот чувак оставил антисемитскую надпись на нашем штабе. А днем он пришел сам, заявив волонтерам, что «мы вас вынесем» и оставил записку про что-то такое «убей, съешь». Скорую мы ему не вызвали, но в полицию обратились – тип общественно опасен», – написал Адагамов в Twitter, снабдив пост снимком визитера с камер наблюдения.

Как пишет «Новая газета», со ссылкой на координатора штаба Николая Артеменко, неизвестный пришел под видом обычного человека, который хочет поставить подпись.

«Сел на диван, потом сказал, «Мы всех вас вынесем» – я не знаю, что он имел в виду, это дословная цитата – и оставил на диване пакет. В нем оказались две книжки – новая Виктора Пелевина «Iphuck 10» и «Учение Дона Хуана» Карлоса Кастанеды; и записка, на которой было написано «Убей. Съешь. Повтори». Там же был указан номер телефона. Мы позвонили по нему, телефон не отвечал. Потом мы вызвали полицию. После них приехали сотрудники по борьбе с экстремизмом», – сообщил Артеменко.

Также визитер оставил разрисованную листовку Собчак и назвал себя автором антисемитской надписи, появившейся утром на фасаде здания.

Ночью в Петербурге вот этот чувак оставил антисемитскую надпись на нашем штабе. А днем он пришел сам, заявив волонтерам, что «мы вас вынесем» и оставил записку про что-то такое "убей, съешь». Скорую мы ему не вызвали, но в полицию обратились — тип общественно опасен. pic.twitter.com/RLMhlwdipX — Рустем Адагамов (@adagamov) 9 января 2018 г.

Напомним, 26 декабря Центризбирком рассмотрел документы телеведущей Ксении Собчак, выдвинутой кандидатом в президенты от партии «Гражданская инициатива», и разрешил ей открыть счет для формирования избирательного фонда, который по состоянию на 5 января составляет 19,44 млн рублей.