Москвичей предупредили о рекорде атмосферного давления

Атмосферное давление в Москве и области 13 января может побить рекорд 81-летней давности и достичь 772 миллиметров ртутного столба, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«По данным расчетов, 13 числа центр антициклона будет находиться практически над столичной областью. И давление на опорной станции на ВДНХ достигнет 772 миллиметров ртутного столба. До этого рекорд для 13 января составлял 771 миллиметр ртутного столба, наблюдался он в 1937 году», – передает РИА «Новости» слова Поздняковой.

Она отметила, что 14 января давление сохранится очень высоким, поэтому рекорд этого дня также может быть повторен.

По словам Поздняковой, морозная и снежная погода ожидается в Москве на текущей неделе, в выходные дни температура достигнет минимальных значений.



«Неделя будет довольно-таки морозной, скажем так. Это не будут такие сильные морозы, как были в прошлом году, но тем не менее. Температура будет постепенно понижаться, и минимум температуры ожидается на следующие выходные дни. В течение практически всей рабочей недели у нас будет приниматься снежок, от небольшого до умеренного, то есть за сутки может выпадать от одного до двух сантиметров снега», – рассказала она.



Температура днем составит от 4 до 6 градусов ниже нуля, ночью будет колебаться от минус 4 до минус 9 градусов.

Уже 12 января похолодает до минус 11 градусов. В выходные температура достигнет минимальных значений и составит от 9 до 14 градусов ниже нуля.



«Исключением будет только 11 число, когда на короткое время к нам поступит порция теплого воздуха, за счет этого максимальная температура в Москве будет в пределах от нуля до минус 2 градусов», – рассказала Позднякова.



Погоду будет определять антициклон, который распространяется с территории Скандинавии.

Напомним, ранее сообщалось, что температура в Москве и сопредельных областях примерно на 10 градусов превышает многолетнюю норму января, констатируют метеорологи. На фоне аномально теплой зимы в российских лесах стали расти грибы.