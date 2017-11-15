Венесуэльская оппозиция пообещала властям годовую инфляцию в 14 тыс. процентов

В комитете по финансам Национальной ассамблеи Венесуэлы, находящейся под контролем оппозиции, заявили, что если призывы парламента будут проигнорированы, к концу года темпы инфляции могут достичь 14 тыс. процентов.

По словам представителя Национальной ассамблеи Венесуэлы, если призывы парламента будут проигнорированы, то в 2018 году у граждан страны «не будет ресурсов для того, чтобы купить хоть что-нибудь», передает ТАСС.

Согласно оценкам парламентского комитета, по итогам 2017 года инфляция в Венесуэле превысила 2,6 тыс. процентов, в декабре прошлого года рост цен составил 85%.

«Причиной появления гиперинфляционной спирали стало печатание денег Центральным банком Венесуэлы, чтобы продолжать финансировать правительство», – заявили в венесуэльском парламенте.

Напомним, 9 декабря международное рейтинговое агентство Standard & Poors (S&P) объявило о дефолте Венесуэлы. В середине ноября Россия и Венесуэла подписали соглашение о реструктуризации долга латиноамериканской страны перед Москвой.