В Москве повторен температурный рекорд для Рождества

Температура воздуха в Москве на метеостанции ВДНХ достигла отметки плюс 3,5 градуса, повторив рекорд для 7 января за всю историю метеонаблюдений, сообщили в Гидрометцентре России.

Ранее такая же температура фиксировалась 7 января 2007 года, передает «Интерфакс».

Синоптики не исключили, что в течение дня температурный рекорд для Рождества может быть побит.

При этом сейчас на Москву надвигается резкое похолодание – ночью ожидается до минус семи градусов.