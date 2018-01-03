Опубликовано видео испытаний украинского ракетного комплекса «Гром-2»

В Сети появились видеокадры испытания двигателя ракет нового украинского оперативно-тактического комплекса «Гром-2».

Кадры испытаний ракетного двигателя опубликованы на YouTube-канале «Национальный промышленный портал».

Ракетный комплекс готов к проведению первых полевых испытаний, отмечает телеканал «112 Украина».

Напомним, летом 2016 года Украина начала разработку комплекса «Гром-2», который, по утверждению украинской стороны, якобы будет «близким аналогом» российского «Искандера».

Ранее сообщалось, что минимальная дальность стрельбы комплекса «Гром-2» составляет 50 км, максимальная – 280 км в экспортной версии и 350 км – для нужд ВСУ. По некоторым данным, дальность полета может достигать 500 км. При этом боевой блок одноступенчатой баллистической ракеты, как сообщается, проектируется массой 480 килограммов.