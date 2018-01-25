Трамп выразил готовность дать показания Мюллеру под присягой

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что готов под присягой дать показания спецпрокурору США по «российскому делу» Роберту Мюллеру.

«Я бы сделал это под присягой», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Президент США сказал, что «с нетерпением» ждет беседы со спецпрокурором.

Трамп хочет «как можно скорее» дать показания, но перед встречей собирается проконсультироваться с адвокатами. Трамп считает, что беседа состоится через «две или три недели».

Напомним, Мюллер намерен допросить Трампа в ближайшие недели. Мюллер уже допросил экс-директора ФБР Джеймса Коми, а также министра юстиции США Джеффа Сешнса.