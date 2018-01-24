Кремль: США заматывают расследование химатак в Сирии

Москва не согласна с подходом Вашингтона к расследованию химатак в Сирии, США фактически «заматывают» разбирательство и безосновательно наклеивают ярлыки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В целом, мы категорически не согласны с подходом американцев, которые идут по пути заматывания реальных международных расследований предыдущих случаев, которые предпочитают путь наклеивания ярлыков без каких-либо оснований», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на просьбу прокомментировать заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который возложил на Россию ответственность за якобы имевшееся применение Дамаском химоружия.

Он отметил, что комментировать заявление Тиллерсона – прерогатива МИД России, но отметил, что позиции России и США по вопросу химоружия в Сирии не совпадают.

«Здесь диаметральным образом расходятся наши позиции, мы не согласны с позицией США», – сказал Песков.

Тем временем замглавы МИД Сергей Рябков назвал «трескотней» заявления США о том, что Россия якобы отказывается от расследования случаев химатак в Сирии.

«Обращаю внимание, что все эти пустопорожние рассуждения, трескотня американских официальных лиц на тему отказа России от расследования случаев применения химоружия в Сирии не просто не имеют ничего общего с действительностью, но, по сути дела, являются грубейшим приемом клеветнического характера», – заявил Рябков.



Он отметил, что именно Россия выступает за полное и всеобъемлющее расследование случаев применения химического оружия в Сирии и где бы то ни было еще.

По словам Рябкова, Москва считает неприемлемыми последние заявления США по ситуации с химатакой в Сирии.



«Все это в совокупности и как элемент по отдельности для нас абсолютно неприемлемо. На такой основе мы работать с США не можем. Мы призываем американцев отказаться от своих устремлений навязывать собственную волю нам и членам международного сообщества, даже не вникая в суть тех предложений и идей, которые мы выдвигаем», – сказал дипломат.

США используют сирийскую тематику и бездоказательные обвинения для продолжения политики сдерживания России, но эти попытки обречены на неудачу.



Так он прокомментировал последние заявления американской стороны о том, что Россия может быть причастна к химической атаке в Восточной Гуте в Сирии.



«На эту тему можно сказать, во-первых, то, что это очередной признак отклонения от нормы с точки зрения восприятия реальности таковой, какова она есть. Второе, это потеря эмоциональной уравновешенности теми, кто занимается сирийской политикой в США», – добавил замглавы МИД.



По его словам, заявления и действия США можно также расценивать как попытку «использовать сирийский «материал» для продолжения обреченной на неудачу политики «сдерживания» России».

Напомним, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что сирийские власти в понедельник якобы применили химоружие в Восточной Гуте, а Россия, по его мнению, несет за это ответственность.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что совместный механизм ООН–ОЗХО по расследованию случаев применения химоружия в Сирии стал инструментом политических манипуляций.