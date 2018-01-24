Узбекистан назвал причины возгорания автобуса в Казахстане

Опубликовано постановление кабмина Узбекистана о причинах пожара в автобусе в Актюбинской области Казахстана.

В качестве основных причин названы «техническая неисправность, в том числе отсутствие отопления, наличие легковоспламеняющихся веществ, непригодность к эксплуатации противопожарного оборудования, перегруз, загроможденность проходов салона автобуса», передает ТАСС.