Facebook покаялась за медленную реакцию на «российское вмешательство»

В 2016 году Facebook «слишком медленно признала» то, что «плохие действующие лица» злоупотребляли соцсетью, заявил директор компании по гражданским инициативам Самид Чакрабарти.

Он заверил, что компания не игнорирует «ущерб, который интернет может нанести даже хорошо функционирующей демократии». По словам Чакрабарти, для Facebook «ужасно» то, что «национальное государство» использовало соцсеть «для проведения кибервойны с целью разделить общество».

Глава отделения Facebook по глобальной политике и связям с правительственными органами Кэти Харбэт обещала бороться с «негативным влиянием», передает РИА «Новости».

В декабре Facebook предложила пользователям провериться на лайки «российской рекламы».

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала заявления Facebook о том, что Россия якобы пыталась повлиять на исход выборов в США.