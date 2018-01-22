Директор ЦРУ заявил об отсутствии доказательств сговора команды Трампа с Россией

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Помпео заявил, что не видел доказательств сговора между Россией и избирательным штабом Дональда Трампа во время предвыборной кампании в 2016 году.

«Я не входил в (состав) избирательной кампании (Трампа). Я не видел никаких (подобного рода доказательств)», - сказал он в интервью CBS, передает ТАСС.

Он заявил, что может сказать только то, что видит, как нынешняя администрация Белого дома «решительно управляется» со всеми противниками Вашингтона. «ЦРУ выполняет свою часть работы в рамках этой (деятельности)», – сказал Помпео.

По его словам, сейчас администрация Белого дома во главе с Трампа предпринимает меры для того, чтобы не допускать влияния на выборы в США из-за рубежа в будущем – в 2018, 2020, 2030 годах.

При этом, сказал Помпео, администрация Трампа со всей серьезностью относится к якобы «вмешательству России» в выборы.

Напомним, в США проводится расследование якобы «российского вмешательства» в американские президентские выборы.