Представитель «золотой молодежи» прокатился по встречке на МКАД

В Сети опубликовано видео, на котором молодой человек проехал на заснеженной дороге по встречной полосе, раскритиковав уборку улиц.

Соответствующий ролик появился в паблике majorka_777_, посвященному «золотой молодежи» Москвы.

Водитель решил не стоять вместе с остальными на Ленинском проспекте, и объехал пробку по встречной полосе.

Свое правонарушение молодой человек под ником igorek_0063 объяснил плохой уборкой дорог:

«Как сделаете закон о расширении дорог, об уборке дорог (...). Тогда и поговорим о наших правах», – оставил он подпись к видео.

Ранее на оживленном Кутузовском проспекте в Москве неизвестный водитель разогнался до 120 км/ч.

Резонанс вызвала история женщины, посадившей за руль Gelandewagen четырехлетнего племянника. Полиция начала проверку по данному факту, однако женщина заявила, что в произошедшем нет ничего зазорного.