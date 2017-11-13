Симоньян рассказала об угрозах экс-посла США пожаловаться на нее Медведеву

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что бывший посол США в Москве грозился пожаловаться на ее работу Дмитрию Медведеву, когда тот занимал пост президента России.

«Вы не можете представить, как громко на меня ругался бывший посол Соединенных Штатов в России. Он даже сказал мне, что он собирается пожаловаться Медведеву на мою работу. Что многое говорит о свободе печати и независимости», – заявила Симоньян в интервью Associated Press, не уточняя имя дипломата.

Она отметила, что до сих пор часто сталкивается с критикой в своей адрес. «Не только люди из Кремля, люди из разных мест, в том числе из США, иногда звонят и ругаются на меня», – заявила Симоньян, передает РИА «Новости».

Главред RT также сообщила, что регистрация телеканала в качестве иностранного агента в соответствии с американским законом FARA сильно осложнила работу в США.

«На самом деле, для нас это значит, что у нас отозвали аккредитацию, уходят некоторые люди, потому что для них морально тяжело работать как иностранный агент, приходит меньше гостей. И, возможно, более важное – много наших партнеров в США теперь говорят нам, что они должны или отменить, или пересмотреть наши соглашения... Много последствий», – сказала Симоньян.

По словам главного редактора RT, аргументация американских властей по этому вопросу – ложь и «маска для того, чтобы правительство выглядело так, будто уважает свободу слова и право всех на то, чтобы обратиться к аудитории и рассказать историю». «На самом деле, это мера, шаг, чтобы усложнить нашу работу, а иногда и сделать невозможной», – отметила она.

Симоньян подчеркнула, что зависимость телеканала от правительства России технически невозможна. «Я действительно так устала от заявлений о том, что все, что мы делаем – мы делаем по указу правительства. Скажите мне, как это чисто технически возможно? Я не выхожу в эфир. Возможно, вы можете представить себе, что я раздаю приказы от Кремля. В эфир выходят такие люди, как Ларри Кинг. Вы можете себе представить, что я звоню ему и говорю, что он должен сказать? Серьезно, думаете, это возможно? Нет, невозможно», – сказала она.

Напомним, в ноябре президент России Владимир Путин подписал закон о статусе иноагента для СМИ. Закон разработан в качестве ответной меры на то, что RT по требованию властей США вынужден был зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

Тогда же действие американского закона о СМИ-иноагентах привело к тому, что аккредитация корреспондентов RT при Конгрессе США оказалась аннулирована.