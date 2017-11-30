В мире беспрецедентно выросло число миллиардеров

В руках наиболее обеспеченных людей, составляющих около 1% населения Земли, оказались 82% заработанного по всему миру в прошлом году капитала, следует из доклада международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam.

Кроме того, 3,7 млрд людей, составляющие наиболее бедную часть населения Земли, вообще ничего не получили от глобальной возросшей прибыли в 2017 году.

При этом с 2016 по 2017 годы количество миллиардеров беспрецедентно выросло. По данным Oxfam, новый миллиардер появлялся в среднем каждые два дня. Всего в мире насчитывается 2 тыс. 43 человека, считающихся миллиардерами.

«Бум миллиардеров говорит не о цветущей экономике, а о крахе экономического порядка», – заявила директор Oxfam Винни Бьяньима, передает Deutsche Welle.

Глава кампании Oxfam в Германии Йорг Калински раскритиковал текущее положение дел. «Богатое меньшинство в массовом порядке влияет на политические решения и в безответственной манере сокращает затраты – особенно зарплаты и налоги, чтобы увеличивать доходы акционеров», – сказал Калински.

Oxfam потребовала прекратить практику налогового уклонения для концернов и самых богатых людей, введения более справедливых доходов для мужчин и женщин, а также призвала заниматься инвестициями в образование и здоровье «для всех».

В прошлом году сообщалось, что самые богатые люди планеты в 2017 году стали богаче на 1 трлн долларов, что в четыре раза больше, чем в 2016 году.