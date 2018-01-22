ВЦИОМ: Россияне сочли недостаточными меры по увеличению рождаемости

Больше половины россиян (54%) оценили меры, которые предпринимает правительство по увеличению рождаемости как недостаточные, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным опроса, 63% респондентов заявили, что для повышения рождаемости необходимо улучшить материальное благополучие семей, 27% заявили, что деньги не станут причиной повышения рождаемости, а менять нужно образ жизни людей, передает РИА «Новости».

По данным опроса, 91% опрошенных заявили о том, что знают о продлении программы маткапитала, 87% знают о выплатах при рождении первого ребенка, 75% респондентов проинформированы об ипотечной программе для семей со вторым и третьим ребенком.

При этом 49% респондентов назвали меры правительства правильными, но недостаточными для существенного роста рождаемости, 38% заявили, что они смогут способствовать росту рождаемости и 6% заявили, что такие меры не дадут результата.

О готовности завести ребенка, если предложенные президентом меры будут реализованы, заявили 22% опрошенных, 27% сочли это возможным, 30% заявили, что точно не стали бы заводить детей.

Около 40% россиян отметили, что хотели бы иметь двух детей, 28% заявили о готовности завести троих, 14% – четырех и более, о желании иметь одного ребенка рассказали 7% опрошенных, следует из опроса.



Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 28-29 декабря 2017 года среди 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Напомним, ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении ежемесячных выплат при рождении первого ребенка.