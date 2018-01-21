Басист The Kinks умер после падения с лестницы

Басист английских рок-групп The Kinks и The Zombies Джим Родфорд умер на 77-м году жизни, упав с лестницы, сообщает Би-би-си со ссылкой на кузена музыканта Рода Арджента.

Арджент сообщил об этом в своем Facebook. Официального подтверждения информации пока нет, передает «Интерфакс».

Родфорд с 1978 года до 1996 года был членом легендарных The Kinks. Затем он играл в группе Argent с Арджентом и в коллективе The Zombies.