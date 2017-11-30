Татары возмутили Сеть собственной формой проруби на Крещение

Жители Татарстана оригинальным образом присоединились к празднованию Крещения – в республике подготовили прорубь для купания в виде полумесяца; вокруг опубликованного в социальных сетях снимка купели возникли жаркие споры.

«С праздником, друзья! Бог он один, не забывайте», – написал на своей странице в Instagram татарский шансонье Зульфат Зиннуров.

Опубликованная им фотография с купелью в виде полумесяца набрала свыше 3 тыс. лайков и стала причиной бурной дискуссии в соцсети. Часть подписчиков резко негативно восприняла участие мусульман в праздновании Крещения, в ответ на это другая часть интернет-пользователей призвала не разжигать межнациональную рознь.

В Татарстане сделали прорубь в форме полумесяца. Фотографии опубликовал татарский шансонье Зульфат Зиннуров. В комментариях к его снимкам развернулась дискуссия на тему того, могут ли мусульмане принимать участие в религиозных обрядах православных христиан. Мнения пользователей… pic.twitter.com/RiJWzwuVYw — Беляш Чебуреков (@belyashcheburek) 20 января 2018 г.

Через некоторое время снимок пропал со страницы певца в Instagram, но в интернете сохранился.

В крещенских купаниях в Татарстане поучаствовали более 5 тыс. человек. В республике было обустроено 104 места для проведения этого обряда – 80 прорубей-иорданей и 24 купели на родниках.

В крещенских купаниях принял участие и глава российского государства Владимир Путин.