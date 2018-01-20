Москва и Тегеран зафиксировали нарушение перемирия в Идлибе

Россия, Иран и Турция в течение суток фиксировали нарушения режима прекращения боевых действий в сирийской провинции Идлиб, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

В ЦПВС сообщили, что «в течение суток российско-иранско-турецким совместным Координационным центром фиксировались нарушения режима в провинции Идлиб», передает РИА «Новости».

Тем временем в МИД сообщили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и его иорданский коллега Айман Сафади в ходе встречи в Нью-Йорке подтвердили поддержку суверенитету и единству Сирии, а также отметили важность проведения в Сочи конгресса сирийского национального диалога.

Накануне глава российского дипломатического ведомства заявил, что отсутствие полноценных наблюдательных турецких постов в Идлибе способствовало атаке боевиков на российскую базу в Хмеймиме.