«Полет» BMW на Дмитровском шоссе сняли на видео

Камера наружного наблюдения зафиксировала аварию с участием автомобиля BMW X5, который в момент столкновения на Дмитровском шоссе взлетел в воздух.

Как сообщает «Вести.ру», обнародовавший видеоролик пользователь утверждает, что ДТП произошло утром 15 января на Дмитровском шоссе рядом с деревней Грибки в городском округе Мытищи.

На кадрах видно, как автомобиль BMW двигался слишком быстро и не успевает притормозить перед скоплением машин. Сместившись вправо BMW пролетел несколько метров и врезался в ограждение.