Избирательный штаб Путина прекратил сбор подписей

Предвыборный штаб Владимира Путина, который баллотируется на пост президента России, решил остановить сбор подписей в поддержку кандидата с 22 января.

«Мы приняли решение с понедельника остановить сбор подписей», – сказал сопредседатель избирательного штаба Путина Сергей Когогин, передает ТАСС.

Он добавил, что собрано более 1,5 млн подписей за Путина. Это в пять раз больше количества, необходимого для регистрации кандидата в президенты.

В соответствии с законом Путину как самовыдвиженцу необходимо подать в ЦИК 300 тыс. подписей. При этом на проверку в Центризбирком можно подать, с учетом резерва, не более 315 тыс.

В среду активисты предвыборного штаба президента России Владимира Путина рассказали журналистам о процессе проверки подписей, отбираемых для подачи в Центризбирком.

Ранее сообщалось, что штаб Путина на треть перевыполнил план по сбору подписей.

Напомним, 27 декабря Путин лично подал документы в ЦИК. Российский Центризбирком получил уведомления о желании участвовать в выборах президента от 67 претендентов, из них 46 – самовыдвиженцы.

ЦИК России разрешил вести сбор подписей в свою поддержку следующим кандидатам: лидеру партии «Российский общенародный союз» Сергею Бабурину, кандидату от партии на «Альянс зеленых» Эльвире Агурбаш, кандидату от Монархической партии, миллиардеру Антону Бакову, председателю партии «Коммунисты России» Максиму Сурайкину, самовыдвиженцу - руководителю Центра поддержки, воспитания, развития творчества, образования и спорта детей-сирот, детей-инвалидов, детей из неблагополучных семей «Сотвори добро» Василию Пугачеву, председателю партии, уполномоченному при президенте по правам предпринимателей Борису Титову и многим другим.