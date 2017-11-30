Активисты предвыборного штаба Путина рассказали об «идеальных подписях» для ЦИК

Активисты предвыборного штаба президента России Владимира Путина, который баллотируется на пост главы государства, рассказали журналистам о процессе проверки подписей, отбираемых для подачи в Центризбирком.

По словам сопредседателя штаба Сергея Кокогина, собрано уже около 1,2 млн подписей в поддержку самовыдвижения Путина, 472 тыс. подписных листов – из Москвы, сообщает ТАСС. Для подачи в ЦИК отобрано уже 143 тыс. подписей из 16 регионов страны.

Кокогин также отметил, что число подписей уже почти в четыре раза превысило необходимый объем, однако процесс сбора пока останавливаться не будет.

Сообщается, что некоторые подписные листы упакованы в картонные коробки, обклеенные символикой Путина, и содержат указание регионов, где они были собраны. На нескольких коробках было написано «Сибиряки-красноярцы за Путина».

Часть листов прибыло в больших пластиковых ящиках. По словам одного из активистов, однажды подписи поступили «в просторной матерчатой клетчатой сумке».

Подписи в поддержку Путина собирают волонтеры в торговых центрах и других общественных местах. В основном это активисты движения «Волонтеры Победы». Подписи собирают и в общественных приемных партии «Единая Россия». В штабе решили не ходить по квартирам для сбора подписей, чтобы не нарушать личное пространство россиян.

«Граждане обычно видят пункты сбора подписей и интересуются, что происходит. Волонтеры рассказывают им о необходимых требованиях, о том, что поставить подпись в поддержку кандидата можно только при наличии паспорта. После этого граждане, которые не захватили с собой документ, удостоверяющий личность, уходят домой, чтобы вернуться с паспортом и поставить подпись», – рассказал один из активистов штаба.

По его словам, люди не просто подходят к волонтерам, чтобы поставить подпись, но и рассказывают о причинах, по которым они решили поддержать Путина.

Однако даже повышенное внимание волонтеров к этой процедуре не ограждает от возможных ошибок. Одним из недочетов является неверное занесение номера паспорта в подписные листы.

«Порой вместо положенных четырех цифр серии и шести цифр номера в подписных листах паспорт оказывается обозначенным девятью, а иногда и одиннадцатью цифрами», – рассказали в штабе.

Глава юрслужбы штаба Сергей Кабышев отметил, что подписи проверяются «очень строго», передает РИА «Новости». Учитываются 30 критериев: почерк, дата, номер паспорта и прочее.

Он также заявил, что никаких нарушений в ходе проверки подписей, сданных в поддержку самовыдвижения Путина, не выявлено.

В соответствии с законом Путину как самовыдвиженцу необходимо подать в ЦИК 300 тыс. подписей. При этом на проверку в Центризбирком можно подать, с учетом резерва, не более 315 тыс.

Напомним, 27 декабря Путин лично подал документы в ЦИК. Российский Центризбирком получил уведомления о желании участвовать в выборах президента от 67 претендентов, из них 46 – самовыдвиженцы.

ЦИК России разрешил вести сбор подписей в свою поддержку следующим кандидатам: лидеру партии «Российский общенародный союз» Сергею Бабурину, кандидату от партии на «Альянс зеленых» Эльвире Агурбаш, кандидату от Монархической партии, миллиардеру Антону Бакову, председателю партии «Коммунисты России» Максиму Сурайкину, самовыдвиженцу - руководителю Центра поддержки, воспитания, развития творчества, образования и спорта детей-сирот, детей-инвалидов, детей из неблагополучных семей «Сотвори добро» Василию Пугачеву, председателю партии, уполномоченному при президенте по правам предпринимателей Борису Титову и многим другим.