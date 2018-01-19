Поклонская предложила наказание для депутатов при конфликте интересов

Глава комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов и сенаторов Наталья Поклонская предложила в качестве альтернативы лишению мандата публиковать сведения о конфликте интересов парламентариев.

Поклонская сообщила, что предлагает ввести ответственность за «установление факта в действиях депутатов Госдумы и членов Совета Федерации конфликта интересов в виде либо публикации наличия такого конфликта и установления его в действиях парламентариев, либо досрочного прекращения полномочий», передает ТАСС.

«Эта градация зависит от последствий», – пояснила парламентарий, добавив, что если от конфликта интересов наступили негативные последствия, то на пленарное заседание необходимо выносить вопрос о досрочном прекращении полномочий. Если же общественно опасное последствие не наступило, то, как считает Поклонская, необходимо публиковать сведения об этом в СМИ, что «отражается на имидже и на авторитете самого депутата».

Напомним, в январе спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в нижней палате российского парламента создали рабочую группу, которая займется изучением вопросов с возможными конфликтами интересов у депутатов.