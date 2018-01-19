Город Елабуга в Татарстане остался без света

В Елабуге (Татарстан) произошло масштабное отключение электроэнергии: без света остались около 70 тыс. жителей, сообщают местные СМИ.

Как пишет издание «Реальное время», помимо самого города, электричество отключили на территории особой экономической зоны «Алабуга».

«Причина отключения устанавливается. Работают аварийные бригады ОАО «Сетевая компания» и оперативная группа Елабужского пожарно-спасательного гарнизона», – сообщили в ГУ МЧС по РТ.

По сообщению издания, электричества нет также в Набережных Челнах и Менделеевске.

По предварительной информации, на подстанции Тойма-2 сработала автоматика защиты, передает «Татар-информ».

По сообщению регионального МЧС, электроснабжение в Елабуге восстановлено по резервной линии в 11.58, как передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД из Елабуги, к моменту написания материала свет частично дали.

По данным портала Gismeteo, температура воздуха в Елабуге сейчас около 11 градусов мороза, к вечеру температура может опуститься до минус 22 градусов.

Напомним, ранее в Западной и Центральной Сибири штормовой ветер стал причиной смерти человека, отключения электроснабжения в ряде населенных пунктов.