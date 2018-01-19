Соавтор досье на Трампа: Россия вторгалась в работу Стрелковой ассоциации США

Сооснователь компании Fusion GPS, составлявшей досье на американского президента Дональда Трампа, Гленн Симпсон в ходе допроса рассказал, что Россия якобы вторгалась в деятельность американских консервативных организаций.

«Я думаю, многое из этого уже говорилось, но в принципе похоже, что русские вторгались в деятельность Национальной стрелковой ассоциации (НСА). И тому есть много объяснений. Но говоря более широко, похоже, что действия РФ были нацелены на вторжение в консервативные организации», – передает РИА «Новости» слова Симпсона на допросе в ноябре 2017 года.

Он рассказал, что к взаимодействию России и ассоциации якобы имеет отношение зампредседателя Банка России Александр Торшин, который, по словам Симпсона, является членом НСА. Как заявил на допросе сооснователь компании Fusion GPS, у Торшина, «предположительно, должна была состояться встреча с Трампом после инаугурации».

Кроме того, Симпсон рассказал, что исследования его компании касались «связанных с русскими религиозных организаций» и движений сторонников независимости в Калифорнии и Техасе.

Никаких сведений о том, состоялись ли эти встречи, приведено не было.

Тем временем старший демократ спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявил, что расследование компании Симпсона, собиравшей материалы для так называемого досье на президента Дональда Трампа, касаются отмывания средств семейной компанией американского лидера «Трамп организейшн» и некими российскими гражданами, передает ТАСС.

Глава Fusion GPS, в частности, сказал, что в ходе подготовки «досье» были обнаружены «признаки того, что могло быть отмыванием денег». Он также рассказал, что в небоскребе «Трамп-тауэр» якобы проживал «российский гангстер «Тайванчик» (прозвище бизнесмена Алимжана Тохтахунова – прим. ВЗГЛЯД).

«В этой стенограмме звучат серьезные утверждения о том, что «Трамп организейшн» могла быть вовлечена в отмывание денег вместе с россиянами», – говорится в заявлении Шиффа.

Телекомпания CNN со ссылкой на конгрессмена-демократа Денниса Хека сообщила, что спецкомитет по разведке нижней палаты Конгресса США в четверг единогласно проголосовал за публикацию стенограммы показаний Симпсона.

Глава Fusion GPS отвечал на вопросы членов спецкомитета по разведке Палаты представителей и отдельно юридического комитета Сената. Показания Симпсона по темам и нюансам различались, поэтому теперь в разбирательстве по поводу приписываемого Москве вмешательства в предвыборную кампанию в США 2016 года могут появиться недостающие звенья.



Напомним, Гленн Симпсон, глава Fusion GPS, заказавший сотруднику британских спецслужб Кристоферу Стилу составление досье на американского президента Дональда Трампа, сообщил специальному комитету по разведке Палаты представителей США, что не занимался проверкой основных положений досье.

СМИ сообщали, что профинансировать исследование, которое привело к появлению скандального «досье», помогли Национальный комитет Демократической партии США и предвыборная кампания экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.