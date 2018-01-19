Челси Мэннинг официально стала соперницей сенатора Кардина на выборах в США

Избирательная комиссия штата Мэриленд зарегистрировала информатора WikiLeaks Челси Мэннинг, отбывшую срок в американской тюрьме, в качестве участницы выборов в Сенат США.

Мэннинг стала четвертым участником внутрипартийной гонки среди демократов, передает ТАСС.

30-летняя Мэннинг соперничает с действующим сенатором, старшим демократом комитета по иностранным делам 74-летним Беном Кардиным.

Победивший кандидат поборется с соперником-республиканцем за место в Сенате на промежуточных выборах в ноябре.

Первичные выборы в Мэриленде пройдут 26 июня. В ноябре состоится финальное голосование, будет переизбрана треть Сената США и вся Палата представителей США.

Напомним, рядовой армии США Брэдли Эдвард Мэннинг был приговорен к тюрьме в августе 2013 года, а после приговора заявил о смене пола и переименовании в Челси Элизабет. 17 мая 2017 года Мэннинг вышла на свободу.