«Российских программистов» заподозрили во взломе литовского новостного портала

Национальный центр кибербезопасности Литвы расследует хакерскую атаку против новостного интернет-портала tv3.lt, сообщило минобороны страны.

Редактор портала Артурас Анужис сообщил, что портал был взломан. По его словам, хакеры «распространили ложную информацию о министре обороны Литвы Раймундасе Кароболисе и ведущем программы радиостанции Ziniu radijas Ридасе Ясюленисе», передает РИА «Новости».

Анужис утверждает, что, «по предварительным данным», за атакой стоят «российские программисты», но никаких доказательств он не предъявил.

Редактор отметил, что хакеры написали статью на хорошем литовском языке. Ссылку на нее отправили, по данным военного ведомства, напрямую адресатам, правительству, министерствам и посольствам.

Вице-министр обороны Эдвинас Керза заявил, что «именно через СМИ можно распространять ложь, дезинформацию, и развивать панику», поэтому СМИ и стали «одними из самых привлекательных объектов» для атак хакеров.

Как заявил Керза, согласно предоставленной редакцией информации, можно считать, что хакерский взлом был осуществлен с российского IP-адреса. При этом Керза обвинил Москву в неготовности сотрудничать в расследовании кибернетических инцидентов.