Участники конкурса «Хочу делать добро» получили более 340 тыс. голосов

Волонтерские и социальные инициативы, принимающие участие во всероссийском конкурсе «Хочу делать добро», получили в общей сложности более 340 тыс. голосов; из них отобраны 500 проектов, которым предстоит пройти экспертную комиссию.

Как сообщили газете ВЗГЛЯД в оргкомитете конкурса, таковы итоги публичного голосования, проходившего с 15 декабря по 15 января на сайте проекта.

«Идея Всероссийского конкурса «Хочу делать добро» – в помощи волонтерам и добровольцам России в реализации новых или уже действующих проектов. По большому счету, это проект помощи тем, кто помогает другим. Конкурс нашел отклик в сердцах тысяч участников по всей стране и дал шанс многим воплотить в жизнь смелые инициативы. Самое главное, что теперь в России получат поддержку десятки действующих волонтерских проектов, и, что еще важнее, появятся сотни новых. Россия – это страна возможностей, каждый желающий может проявить себя. Мы надеемся, что Конкурс даст дополнительный толчок для создания еще большего числа добровольческих проектов в России. О востребованности этой инициативы говорят тысячи заявок со всех уголков страны от молодых людей, желающих внести свой вклад в общество и готовых помогать другим. Это особенно актуально в 2018 году, объявленном президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Годом добровольца и волонтера», – отметил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

В период народного голосования сайт посетили более 500 тыс. уникальных пользователей. В топ-5 активных городов вошли: Москва, Петербург, Краснодар, Нижний Новгород и Красноярск.

«Конкурс оказался очень востребованным, более 3 тысяч проектов из всех регионов страны демонстрируют, что людям интересна социальная повестка, они участвуют в волонтерских инициативах или организуют их сами. Молодежь не готова сидеть дома, она хочет действовать, создавать, развивать свои города, участвовать в развитии страны посильным образом. Молодые люди имеют представление, как это делать, они объединяются в команды, сообщества, чтобы вместе делать мир вокруг лучше. Победители конкурса в этом году примут участие в двух тематических сменах в детских центрах «Артек» и «Океан», в профильных молодежных форумах и пройдут образовательную программу. Мы хотим расширить сообщество социальных инноваторов, создавая возможности для активных и неравнодушных граждан из малых городов или мегаполисов. Благодаря конкурсу 3 320 добрых, искренних, полезных инициатив можно зайти и посмотреть на портале, найти единомышленников в своем регионе, поддержать их. Это вдохновляет еще больше людей на добрые дела», – подчеркнул председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты России Артем Метелев.

Так, 1 тыс. 758 голосов набрал проект «Мамина забота» (Республика Бурятия), занимающийся проблемой занятости социально незащищенного населения, не имеющего возможности устроиться на работу с полной занятостью. Речь идет, в частности, о женщинах в декретном отпуске, многодетных родителях и инвалидах. Специально разработанный график позволит работать в среднем по три часа в день из дома, создавая изделия ручной работы.

Чуть меньше голосов – 1 тыс. 631 – набрал проект «ИГГС – помощь семьям погибших и пострадавших в ДТП, пропаганда безопасности дорожного движения» (Республика Удмуртя). Организация с 2014 года занимается розыском автомобилей, скрывшихся с места ДТП после наезда на пешехода, привлечением доноров в экстренных случаях и другими видами деятельности для помощи людям, оказавшимся в трудных ситуациях на дороге. Проект стремится уменьшить количество ДТП, оказать материальную помощь пострадавшим в ДТП и их семьям, повысить уровень культуры на дороге, обеспечить правовую защиту граждан и осуществлять просветительскую деятельность.

Проект «Робоцентр – бесплатные занятия по робототехнике для детей-сирот и инвалидов, занятия для детей из неблагополучных семей» (Чеченская Республика) получил 1 тыс. 437 голосов. Робоцентр – это первая детская робототехническая школа в регионе. Обучаясь в этой школе, дети получат возможность освоить азы программирования и алгоритмизации, научатся конструировать системы автоматизации различных процессов, а также смогут собирать роботов для участия в робототехнических соревнованиях регионального и федерального уровней. Проект рассчитан на детей, оставшихся без попечительства, детей-инвалидов III группы и детей из малоимущих семей в возрасте от шести до 18 лет.

За проект «Дети Красноярска в безопасности. Академия детской безопасности «Умка» (Красноярский край) отдано 1 тыс. 302 голоса. Уже три года волонтеры организации проводят лекции по правилам безопасности, направленные на предотвращение пропажи детей. Проект стремится повысить уровень безопасности детей и научить их защищать себя в критических ситуациях. Благодаря лекциям проекта повысится и грамотность родителей. Они будут знать, как обеспечить безопасность ребенка, а также как действовать в ситуации, если ребенок пропал (сумеют мгновенно оповестить нужные спецслужбы и сделать другие необходимые первые шаги при поиске ребенка и т.д.).

Проект «Взаимопомощь на дорогах» (Краснодарский край) получил 1 тыс. 151 голос в рамках народного голосования. Его основная цель – привлечение людей к содружеству и взаимоуважению на дороге, а также бескорыстная помощь тем, кто оказался в трудной ситуации. Как отмечают в организации, «результатом существования сообщества стали тысячи «прикуренных», отбуксированных до сервиса или дома, вытащенных из кюветов, грязи, сугробов и т.д.» автомобилей. Поскольку, по словам организаторов, число участников сообщества растет, планируется создать мобильное приложение, которое ускорит процесс оказания помощи.

Уже в феврале эксперты определят победителей, которых будет около 150. Все эти проекты разместят на карте проектов «Добровольцы России», и они смогут быть тиражированы в регионах.

Презентация проектов-победителей состоится в рамках окружного форума «Доброволец России: СФО» 23-26 февраля.

Организаторами конкурса «Хочу делать добро» выступают Росмолодежь, Роспатриотцентр, Ассоциация волонтерских центров, Высшая школа экономики и Российское движение школьников.

Заявки на конкурс принимались по шести направлениям: Забота и внимание, Культура и искусство, Просвещение, Город, Новые медиа и Гражданское участие. Принять участие в конкурсе могли граждане России трех возрастных категорий: 9-13 лет, 14-17 лет и 18-30 лет.

Конкурс «Хочу делать добро» является частью открытой платформы «Россия – страна возможностей», реализация которой началась с указания президента России Владимира Путина наладить работу социальных лифтов.