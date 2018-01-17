Участники конкурса «Хочу делать добро» получили более 340 тыс. голосов

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17 января, среда  |  Последнее обновление — 18:17  |  vz.ru
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Россияне перестали экономить и вернулись к практике жизни в долг

В России снова бум потребительского кредитованияФото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Потребительское поведение российских граждан, судя по всему, вновь изменилось. И хотя кризис нельзя назвать полностью завершившимся, жители России начали гораздо больше тратить – и гораздо больше занимать в долг. Еще не так давно они в массе своей предпочитали сберегать, а не тратить. Как объясняется происходящее и чем это может грозить? Подробности...
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Назарбаев пробует сдвинуть отношения России и США с нулевой отметки

Назарбаев, общавшийся со всеми президентами США после распада СССР, пока присматривается к новому американскому лидеру, отмечают экспертыФото: Kevin Lamarque/Reuters
Поездка Нурсултана Назарбаева к Дональду Трампу принесла Казахстану контракты на несколько миллиардов долларов. Но в первую очередь первый визит «центральноазиатского патриарха» к 45-му президенту США был своего рода проверкой. Назарбаев, эффективно выполняющий роль миротворца, безусловно, заинтересован во «взламывании льда» в американо-российских отношениях. Удастся ли миссия мира на сей раз? Подробности...
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Заявления об отказе россиян от алкоголя слишком оптимистичны

Минздраву показалось, что россияне за пять лет стали на 80 процентов трезвееФото: В. Говорков
Поистине сенсационные данные обнародовала глава Минздрава: по утверждению Вероники Скворцовой, потребление алкоголя в России за последние несколько лет упало почти в два раза. Так ли это на самом деле, и если падение действительно наблюдается, то в чем причина происходящего? Подробности...
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Пентагон и ЦРУ загоняют Трампа в сирийскую ловушку

Американцам успешно удается загнать любую локальную войну в тупик на долгие годыФото: Rodi Said/Reuters
Известие о создании американцами из курдов и бедуинов «армии по защите границ Сирии» восприняли в штыки и Дамаск, и Анкара. Но если правительству Асада пока спешить некуда, то турки нацелились на крупную военную операцию. В конечном счете эта странная идея грозит оказаться ловушкой для Трампа, поскольку обречена на провал. Подробности...
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Резня в Перми показывает пробелы в системе охраны школ

Проблема не в содержании интернета. Даже если бы видеоролики с актами насилия не были распространены в США и Европе, подобные инциденты в России все равно бы совершалисьФото: Максим Кимерлинг/ТАСС
Чудовищное преступление, произошедшее в одной из пермских школ – настоящая резня с применением холодного оружия – напомнило аналогичные инциденты в Соединенных Штатах. Главная версия причин произошедшего заключается в том, что российские подростки копировали поведение американских. Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Одиночество Путина

Андрей Бабицкий, журналист
Еще лет пять назад я с негодованием отверг бы саму вероятность того, что с моего языка сойдут подобные слова, что я не буду стесняться выражать свое уважение российскому президенту. Подробности...

Единственное отличие Грудинина от Зюганова

Павел Данилин, политолог
Не покушаться! Именно так говорят сейчас, если пытаешься что-то узнать о кандидате от КПРФ Павле Грудинине. Вы, батенька, компромат ищете, уверяют сторонники красных. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Очередной шедевр неподражаемого украинского политического стиля

Денис Селезнев, блогер
На Украине оживились затихшие было политические страсти вокруг войны. Поводом стала работа над так называемым законом о реинтеграции Донбасса. Комментируя закон, обычно прибегают к аргументу, что он нарушает Минские соглашения. Подробности...
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        • Да, но незначительного

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        • Скорее разделяю

        • Скорее не разделяю

        • Совсем не разделяю

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        • Бульвар генерала Ли

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        • Бульвар Уго Чавеса

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          Участники конкурса «Хочу делать добро» получили более 340 тыс. голосов

          17 января 2018, 16:10

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          Волонтерские и социальные инициативы, принимающие участие во всероссийском конкурсе «Хочу делать добро», получили в общей сложности более 340 тыс. голосов; из них отобраны 500 проектов, которым предстоит пройти экспертную комиссию.

          Как сообщили газете ВЗГЛЯД в оргкомитете конкурса, таковы итоги публичного голосования, проходившего с 15 декабря по 15 января на сайте проекта.

          «Идея Всероссийского конкурса «Хочу делать добро» – в помощи волонтерам и добровольцам России в реализации новых или уже действующих проектов. По большому счету, это проект помощи тем, кто помогает другим. Конкурс нашел отклик в сердцах тысяч участников по всей стране и дал шанс многим воплотить в жизнь смелые инициативы. Самое главное, что теперь в России получат поддержку десятки действующих волонтерских проектов, и, что еще важнее, появятся сотни новых. Россия – это страна возможностей, каждый желающий может проявить себя. Мы надеемся, что Конкурс даст дополнительный толчок для создания еще большего числа добровольческих проектов в России. О востребованности этой инициативы говорят тысячи заявок со всех уголков страны от молодых людей, желающих внести свой вклад в общество и готовых помогать другим. Это особенно актуально в 2018 году, объявленном президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Годом добровольца и волонтера», – отметил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

          В период народного голосования сайт посетили более 500 тыс. уникальных пользователей. В топ-5 активных городов вошли: Москва, Петербург, Краснодар, Нижний Новгород и Красноярск.

          «Конкурс оказался очень востребованным, более 3 тысяч проектов из всех регионов страны демонстрируют, что людям интересна социальная повестка, они участвуют в волонтерских инициативах или организуют их сами. Молодежь не готова сидеть дома, она хочет действовать, создавать, развивать свои города, участвовать в развитии страны посильным образом. Молодые люди имеют представление, как это делать, они объединяются в команды, сообщества, чтобы вместе делать мир вокруг лучше. Победители конкурса в этом году примут участие в двух тематических сменах в детских центрах «Артек» и «Океан», в профильных молодежных форумах и пройдут образовательную программу. Мы хотим расширить сообщество социальных инноваторов, создавая возможности для активных и неравнодушных граждан из малых городов или мегаполисов. Благодаря конкурсу 3 320 добрых, искренних, полезных инициатив можно зайти и посмотреть на портале, найти единомышленников в своем регионе, поддержать их. Это вдохновляет еще больше людей на добрые дела», – подчеркнул председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты России Артем Метелев.

          Так, 1 тыс. 758 голосов набрал проект «Мамина забота» (Республика Бурятия), занимающийся проблемой занятости социально незащищенного населения, не имеющего возможности устроиться на работу с полной занятостью. Речь идет, в частности, о женщинах в декретном отпуске, многодетных родителях и инвалидах. Специально разработанный график позволит работать в среднем по три часа в день из дома, создавая изделия ручной работы.

          Чуть меньше голосов – 1 тыс. 631 – набрал проект «ИГГС – помощь семьям погибших и пострадавших в ДТП, пропаганда безопасности дорожного движения» (Республика Удмуртя). Организация с 2014 года занимается розыском автомобилей, скрывшихся с места ДТП после наезда на пешехода, привлечением доноров в экстренных случаях и другими видами деятельности для помощи людям, оказавшимся в трудных ситуациях на дороге. Проект стремится уменьшить количество ДТП, оказать материальную помощь пострадавшим в ДТП и их семьям, повысить уровень культуры на дороге, обеспечить правовую защиту граждан и осуществлять просветительскую деятельность.

          Проект «Робоцентр – бесплатные занятия по робототехнике для детей-сирот и инвалидов, занятия для детей из неблагополучных семей» (Чеченская Республика) получил 1 тыс. 437 голосов. Робоцентр – это первая детская робототехническая школа в регионе. Обучаясь в этой школе, дети получат возможность освоить азы программирования и алгоритмизации, научатся конструировать системы автоматизации различных процессов, а также смогут собирать роботов для участия в робототехнических соревнованиях регионального и федерального уровней. Проект рассчитан на детей, оставшихся без попечительства, детей-инвалидов III группы и детей из малоимущих семей в возрасте от шести до 18 лет.

          За проект «Дети Красноярска в безопасности. Академия детской безопасности «Умка» (Красноярский край) отдано 1 тыс. 302 голоса. Уже три года волонтеры организации проводят лекции по правилам безопасности, направленные на предотвращение пропажи детей. Проект стремится повысить уровень безопасности детей и научить их защищать себя в критических ситуациях. Благодаря лекциям проекта повысится и грамотность родителей. Они будут знать, как обеспечить безопасность ребенка, а также как действовать в ситуации, если ребенок пропал (сумеют мгновенно оповестить нужные спецслужбы и сделать другие необходимые первые шаги при поиске ребенка и т.д.).

          Проект «Взаимопомощь на дорогах» (Краснодарский край) получил 1 тыс. 151 голос в рамках народного голосования. Его основная цель – привлечение людей к содружеству и взаимоуважению на дороге, а также бескорыстная помощь тем, кто оказался в трудной ситуации. Как отмечают в организации, «результатом существования сообщества стали тысячи «прикуренных», отбуксированных до сервиса или дома, вытащенных из кюветов, грязи, сугробов и т.д.» автомобилей. Поскольку, по словам организаторов, число участников сообщества растет, планируется создать мобильное приложение, которое ускорит процесс оказания помощи.

          Уже в феврале эксперты определят победителей, которых будет около 150. Все эти проекты разместят на карте проектов «Добровольцы России», и они смогут быть тиражированы в регионах.

          Презентация проектов-победителей состоится в рамках окружного форума «Доброволец России: СФО» 23-26 февраля.

          Организаторами конкурса «Хочу делать добро» выступают Росмолодежь, Роспатриотцентр, Ассоциация волонтерских центров, Высшая школа экономики и Российское движение школьников.

          Заявки на конкурс принимались по шести направлениям: Забота и внимание, Культура и искусство, Просвещение, Город, Новые медиа и Гражданское участие. Принять участие в конкурсе могли граждане России трех возрастных категорий: 9-13 лет, 14-17 лет и 18-30 лет.

          Конкурс «Хочу делать добро» является частью открытой платформы «Россия – страна возможностей», реализация которой началась с указания президента России Владимира Путина наладить работу социальных лифтов.


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