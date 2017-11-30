Убитые в Оренбурге отец и сын получили по 20 ножевых ранений

Убийцы в Оренбурге нанесли отцу и его семилетнему сыну по 20 ножевых ударов, после чего отогнали машину жертв и попытались ее сжечь.

Предпринимателю и его семилетнему сыну убийцы нанесли по 20 ножевых ранений, пишет издание «Урал 56». Предварительно жертвам связали руки, а после убийств попытались избавиться от автомобиля.

Ранее стало известно, что мужчина с утра повез семилетнего сына в школу. Он успел доехать до мусорных контейнеров, чтобы выбросить мусор, но к ним подъехала черная Lada Priora, после чего преступники бросились к машине. Увидев внутри семилетнего ребенка, они зарезали его, после чего перегнали машину с их телами на соседнюю улицу, подожгли и скрылись.

Маленький сын предпринимателя скончался в автомобиле скорой помощи.

По информации пресс-службы регионального СК, это может быть связано как с деятельностью бизнесмена, так и личной неприязнью.

Добавим, в среду следствие возбудило уголовное дело по факту убийства предпринимателя и его малолетнего сына, тела которых с ножевыми ранениями обнаружили на Карагандинской улице Оренбурга в салоне автомобиля Toyota Land Cruiser 200, сообщили в региональном СК.