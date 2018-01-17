Совфед пригласит зарубежных наблюдателей на выборы президента России

Совет Федерации пригласит зарубежных наблюдателей, в том числе иностранных парламентариев, присутствовать на предстоящих выборах президента России, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«В последние годы были сделаны важные шаги по совершенствованию избирательной системы. Мы, Совет Федерации, как и другие структуры, пригласим в качестве наблюдателей на выборы зарубежных парламентариев», – сказала она, передает РИА «Новости».

Матвиенко также призвала Совет Федерации способствовать проведению президентских выборов без нарушений, провокаций и с высокой явкой.

«Предвыборный период должен стать временем широкомасштабного диалога, выработки новых идей и определения ориентиров для развития государства и общества. И наша обязанность как законодателей, представителей субъектов федерации приложить все усилия для того, чтобы как можно больше граждан пришло на президентские выборы, чтобы они укрепили гражданское единство, прошли в строгом соответствии с законодательством на открытой конкурентной основе. Нельзя допустить нарушений и провокаций», – сказала Матвиенко.

Она также отметила, что в Совете Федерации начата разработка законопроекта, предусматривающего предотвращение внешнего влияния на внутриполитические процессы в России.

«В декабре прошедшего года прошла встреча президента России с советами палат Федерального Собрания… Президентом был озвучен ряд важных инициатив, к работе над которыми мы уже приступили. Среди них – демографический пакет; реализация новых мер, направленных на возвращение в Россию капиталов; вопросы предотвращения внешнего влияния на внутриполитические процессы и многое другое», – заявила Матвиенко.

На должность президента России претендуют множество кандидатов, в том числе Владимир Путин, Владимир Жириновский, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие кандидаты.