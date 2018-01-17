МФЦ могут разрешить принимать оплату госпошлин

Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект, согласно которому граждане и юридические лица смогут без комиссии оплачивать госпошлины в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Соответствующие поправки в закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» были разработаны Минфином и внесены в Госдуму правительством в июне 2017 года. В четверг его планируется рекомендовать к принятию во втором чтении, передает газета «Известия» со ссылкой на профильный комитет по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

На данный момент госпошлину можно оплатить только в отделении банков или с помощью коммерческих платежных терминалов, причем последние берут большие комиссии и не всегда работают.

Отмечается, что изменения положительно скажутся на администрировании доходов бюджетной системы.

Кроме того, госпошлину станет удобнее оплачивать жителям поселений с плохой транспортной доступностью, где экономически нецелесообразно размещать отделения банков, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева («Единая Россия»).

Также через МФЦ предложено подавать жалобы на качество товаров и услуг. Автором инициативы является вице-спикер Ирина Яровая («Единая Россия»). Идею поддержал глава правительства Дмитрий Медведев, документ направлен для предварительной оценки в Роспотребнадзор.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, разрешающий оплачивать налоги через МФЦ.