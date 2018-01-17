США обещали консультироваться с Казахстаном по вопросу санкций

Вашингтон намерен консультироваться с Астаной по вопросам применения санкций, чтобы экономика Казахстана не пострадала, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По словам Сандерс, главы государств Дональд Трамп и Нурсултан Назарбаев сбираются «консультироваться по вопросам санкций во избежание каких-либо непредусмотренных последствий для экономики Казахстана», передает ТАСС.

Кроме того, в заявлении говорится, что США и Казахстан намерены развивать сотрудничество в сфере обороны, в борьбе с киберпреступностью и терроризмом, передает РИА «Новости».

В частности, главы государств «договорились изучить заинтересованность Казахстана в присоединении к Конвенции о киберпреступности, которая станет основой для глобального сотрудничества в борьбе с угрозами электронной торговле и преступлениями».

Назарбаев пригласил Трампа посетить Казахстан.

Назарбаев во вторник прибыл в США с официальным визитом, сообщили в пресс-службе главы республики.