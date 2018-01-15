Церковь Грузии возмутилась встречей сербского патриарха с главой Южной Осетии

Патриархия Грузии направила письмо Сербской Православной церкви, в котором заявлено о необходимости объяснений в связи с тем, что ее предстоятель Ириней принял на днях президента Южной Осетии Анатолия Бибилова, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как сказано в письме, такая встреча «вызвала в грузинском обществе крайне негативное восприятие».

«Естественно, что такая встреча требует с Вашей стороны определенных объяснений», - говорится в письме.

ГПЦ напоминает, что более 25 лет правительство Грузии и грузинская церковь не могут осуществлять фактическую юрисдикцию в Южной Осетии.

ГПЦ указывает на «оккупацию» Южной Осетии – «древнейшей земли Грузии, что признает подавляющее большинство государств, в том числе и Сербия».

«В Грузии любят сербский народ и церковь Сербии. Надеемся, наши отношения по-прежнему будут основываться на принципах братской любви и уважения», – отмечено в письме.

Встреча Бибилова с предстоятелем Сербской православной церкви Иринеем прошла в патриаршей резиденции во время пребывания на Балканах главы Южной Осетии.

По данным южноосетинских источников, «состоялось обсуждение общехристианских вопросов, представляющих обоюдный интерес. Бибилов особо подчеркнул, что приоритетная роль православия в Республике закреплена в Конституции Южной Осетии».