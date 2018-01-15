Полиция Гданьска рассказала о ситуации с нападением на российских туристов

Полиция польского Гданьска разыскивает хулиганов, которые в выходные напали на туристов из Калининградской области, сообщила со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов польская Gazeta Wyborcza.

«В субботу около 10.30 (12.30 мск) полицейские из Второго комиссариата полиции в Гданьске получили заявление гражданки России о том, что у Повружничей улицы неизвестные повредили автомобиль марки Mercedes», - рассказала представительница полиции города Карина Каминьская. По ее словам, причиненный ущерб пострадавшая оценила в 140 долларов, передает ТАСС.

Полицейские приняли обращение, а в ходе осмотра места происшествия уже обнаружили следы потенциальных злоумышленников. Сейчас ведется работа над идентификацией и задержанием виновных. Все обстоятельства произошедшего, по словам Каминьской, выясняются, разыскиваются свидетели.

Как сообщалось накануне, в центре Гданьска забросали камнями автомобиль с российскими номерами. Владелицей машины оказалась жительница Калининградской области Екатерина Молодцова.

При этом она пожаловалась на действия полицейских, которые потребовали говорить только на польском языке и долгое время выясняли законность нахождения женщины в Польше вместо того, чтобы разыскивать злоумышленников.