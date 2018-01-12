Оппозиционный журналист в Азербайджане осужден на шесть лет

Суд в Азербайджане в пятницу приговорил к шести годам лишения свободы оппозиционного журналиста Афгана Мухтарлы, которого в Баку обвиняют нарушении границы, контрабанде и сопротивлении пограничнику, защита обжалует приговор, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Мухтарлы с семьей переехал в Грузию в 2014 году. Однако в мае прошлого года, по утверждению журналиста, его похитили в Тбилиси и тайно переправили в Баку. Обстоятельства инцидента расследуются грузинской стороной. В процессе следствия для его объективности в Грузии были освобождены от должностей руководители пограничной полиции и департамента контрразведки. Супруга Мухтарлы и его ребенок после случившегося решили перебраться из Грузии в Германию.

Ранее Европарламент призвал власти Грузии оперативно расследовать похищение Мухтарлы, а власти Азербайджана - освободить его. Международная правозащитная организация Amnesty International признала журналиста «узником совести». ЕСПЧ присвоил делу Афгана Мухтарлы приоритетный статус.

Прокурор требовал для Мухтарлы восьмилетнего лишения свободы. Мухтарлы утверждает, что его преследуют из-за журналистского расследования коррупции в правящей элите Азербайджана.