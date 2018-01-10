Хоккеисты омского «Авангарда» на новогоднем корпоративе устроли драку с участием жен

Нападающий омского хоккейного клуба «Авангард» Михаил Фисенко на новогоднем корпоративе избил другого форварда команды Андрея Стася, которому пришлось вызывать скорую помощь, сообщили источники.

Первоначально об инциденте сообщалось в посвященном омской хоккейной команде блоге на портале Sports.ru, позднее эту информацию подтвердили источники издания «Бизнес Online».

Отмечается, что, помимо Стася, пострадала его супруга Валерия, пытавшаяся защитить мужа и прекратить избиение. Она якобы получила удар по лицу от защитника омского клуба Максима Чудинова.