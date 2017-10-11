Депутат: Украинские делегаты в ПАСЕ не владеют английским языком

Некоторые члены делегации Верховной рады в ПАСЕ не знают английского языка, из-за чего не могут полноценно отстаивать интересы Украины, сообщали член парламентского комитета по иностранным делам (фракция «Блок Петра Порошенко») Светлана Залищук.

Она считает, что отсутствие этого навыка ведет к неэффективной работе в организации, сообщает «Интерфакс-Украина».

«У нас до сих пор в делегации есть люди, которые не владеют английским языком, и они очень часто там «подсиживают». Но не могут полноценно ни общаться, ни дебютировать, ни отстаивать нормы, ни вносить представления относительно норм», – сообщила она в рамках встречи с журналистами в Киеве.

Ранее в комитете по иностранным делам в среду не удалось собрать кворум для проведения заседания, на котором планировалось рассмотреть включение представителя фракции «Народный фронт» в состав делегации в ПАСЕ.

На что Залищук заявила, что каждый кандидат по умолчанию должен владеть английским языком. Иначе их работа в ПАСЕ будет не эффективна.

Напомним, ранее венецианская комиссия Совета Европы раскритиковала положения языковой статьи украинского закона об образовании, рекомендовав Киеву внести поправки, чтобы избежать дискриминации языков нацменьшинств.

В середине октября депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали за принятие жесткого проекта резолюции по украинскому закону об образовании. До этого президент Украины Петр Порошенко пообещал, что Киев учтет выводы Венецианской комиссии по закону об образовании.