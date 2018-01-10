ВЦИОМ изучил отношение россиян к печатным и электронным СМИ

Каждый пятый россиянин готов полностью отказаться от традиционной прессы в пользу электронных СМИ, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным опроса, электронные версии изданий в качестве источника информации в прошлом году стали выбирать 47% респондентов, печатные СМИ предпочитают 46%, передает РИА «Новости».

Социологи отмечают, что хотя 79% опрошенных к полному отказу от бумажных изданий СМИ еще не пришли, сегодня уже 35% среди граждан от 25 до 34 лет, а также 34% жителей обеих столиц готов полностью перейти на онлайн-контент. По выборке в целом – 19%.



В целом за последние несколько лет потребление печатной периодики, по оценке социологов, существенно снизилось: если в 2014 году ее с той или иной регулярностью читали 77% россиян, то в минувшем – уже 55%. При этом роста популярности интернет-версий не произошло.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 23-24 октября 2017 года среди 1,2 тыс. респондентов. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Напомним, ранее ВЦИОМ сообщал, что россияне больше всего доверяют отечественной армии, РПЦ и СМИ.