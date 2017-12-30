Вылетевший из Челябинска самолет вернулся в аэропорт из-за технических неполадок

Самолет авиакомпании «Россия», вылетевший из Челябинска в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт из-за технических неполадок.

Неполадки возникли в системе кондиционирования самолета. На данный момент устанавливается, была ли разгерметизация, передает ТАСС слова представителя пресс-службы аэропорта Челябинска.

Отмечается, что пассажиры временно размещены в гостинице. Планируется, что они вылетят в Петербург в 19:00 по местному времени (17:00 мск).

Напомним, в октябре самолет авиакомпании «ЮТэйр» был вынужден вернуться в аэропорт Внуково из-за задымления в кабине экипажа.