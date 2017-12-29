Песков рассказал об авторах идеи об облигациях как инструменте возврата капитала в Россию

Предложение о выпуске номинированных в валюте облигаций для возврата в Россию находящегося под угрозой санкций капитала формировалось в недрах Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Об этом было заявлено в связи с публикацией агентства Reuters, что автором соответствующей инициативы в сентябре стал председатель совета директоров группы компаний «ЕСН» Григорий Березкин, передает ТАСС.

«Насколько мне известно в рамках РСПП формировалось предложение, в том числе на экспертном уровне. И я знаю, что в процессе формирования Березкин также принимал участие», – заявил Дмитрий Песков.

Также пресс-секретарь российского президента отметил, что пока рано говорить об интересе российских инвесторов к евробондам, которые планируется выпустить для возвращения капиталов, передает РИА «Новости».

«Пока еще ничего не запущено, ничего еще не вышло. Поэтому говорить об интересе пока преждевременно... Еще процесс не запущен», – отметил Песков.

Напомним, 21 декабря президент России Владимир Путин поручил в 2018 году обеспечить выпуск специальных валютных облигаций, чтобы вернуть капитал в страну. Позднее стало известно, что евробонды России будут номинированы в долларах.